Птица доброго господа. Сезон 1. Серия 1
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Птица доброго господа (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.52020, The Good Lord Bird
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

США, 1850-е. Начинается гражданская война между Севером и Югом. Сериал фокусируется на деятельности аболициониста Джона Брауна, который пытается менять сознание людей проповедями о свободе, не вступая в прямые стычки. Автор литературного первоисточника полностью поддержал проект, подчеркнув, что сейчас самое подходящее время для воплощения его идей на экране: в книге Америка представляется большой, опасной и неблагополучной, но все-таки семьей.

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Страна
США
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Птица доброго господа»