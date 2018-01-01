Псэмми. Пять детей и волшебство (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

Сериал расскажет о фантастических приключениях пятерых детей после их встречи с удивительным, загадочным существом по имени Псэмми, которого они случайно обнаружили в особняке на пляже. Псэмми – маленькое, зеленое существо с большим претензиями и еще большей одержимостью к покупкам в Интернете! Он предлагает Кириллу, Антею, Джейн, Роберту и Малышу Уильяму исполнять по одному желанию каждый день. И как это ни удивительно, но в результате дети неизбежно узнают, что каждое желание, исполненное Псэмми, приводит к самым нежелательным последствиям. Эти последствия нельзя обратить вспять до заката текущего дня или до тех пор, пока дети сами не найдут способ все исправить вместе, в зависимости от того, что произойдет быстрее!



Сериал Псэмми 1 сезон 37 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.