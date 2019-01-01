Прятки (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Отец и дочь играют в прятки. Закрыв глаза, отец начинает считать. Ищет девочку, но не находит. При этом квартира закрыта на ключ изнутри, и во время игры ни отец, ни ребенок ее не покидали. Очевидно, что ребенок похищен, и это – лишь первая жертва в чьей-то сложной и жестокой игре.



