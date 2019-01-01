Прятки (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.12019, Прятки. Серия 6
Триллер, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Отец и дочь играют в прятки. Закрыв глаза, отец начинает считать. Ищет девочку, но не находит. При этом квартира закрыта на ключ изнутри, и во время игры ни отец, ни ребенок ее не покидали. Очевидно, что ребенок похищен, и это – лишь первая жертва в чьей-то сложной и жестокой игре.
Сериал Прятки 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ИГРежиссёр
Ирина
Громозда
- ЮААктриса
Юлия
Абдель-Фаттах
- Актёр
Пётр
Рыков
- ВДАктёр
Вячеслав
Довженко
- Актёр
Яков
Кучеревский
- ВЛАктёр
Валерий
Легин
- ВЗАктёр
Владимир
Заец
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ЕГАктриса
Евгения
Гладий
- ДПАктриса
Дарья
Полунина
- Актёр
Михаил
Тройник
- АПСценарист
Александр
Процюк
- ВМПродюсер
Виктор
Мирский
- ОЛПродюсер
Олеся
Лукьяненко
- АРПродюсер
Андрей
Ризванюк
- ЕФКомпозитор
Евгений
Филатов