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Пряный омлет (сериал, 2018) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
5.82018, Akoori
Драма18+
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О сериале
События этой драмы разворачиваются вокруг гиперэнергичного отца Бавы, его непонятого сына, сексуально неудовлетворенной дочери, похотливого зятя, горячей тетушки и жадного брата. Трагедия заставляет эту сумасшедшую семью собраться под одной крышей и постараться наладить взаимоотношения.
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Рейтинг
6.9 IMDb