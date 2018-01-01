Пряный омлет. Серия 11
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Пряный омлет
1-й сезон
11-я серия

Пряный омлет (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

5.82018, Akoori
Драма18+

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О сериале

События этой драмы разворачиваются вокруг гиперэнергичного отца Бавы, его непонятого сына, сексуально неудовлетворенной дочери, похотливого зятя, горячей тетушки и жадного брата. Трагедия заставляет эту сумасшедшую семью собраться под одной крышей и постараться наладить взаимоотношения.

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Страна
Индия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 IMDb