WinkСериалы1А Первый Авиационный1-й сезонПРЯМОЙ ЭФИР с пассажиром из США. Как летают американцы?
1А Первый Авиационный (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
5.92021, ПРЯМОЙ ЭФИР с пассажиром из США. Как летают американцы?
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О сериале
1А - это Первый Авиационный канал на YouTube Авторский проект Ильи Брижак Здесь всe о самолeтах и перелeтах - Советы бортпроводника - Рассказы стюардессы - Бизнес авиация - Истории от пилота и от действующего сотрудника аэропорта - Разбираем авиакомпании, ситуации, новости и многое другое. Большинств�о видео через призму юмора!
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