Провинциалы. Сезон 1. Серия 6
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Провинциалы
1-й сезон
6-я серия

Провинциалы (сериал, 2002) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.92002, Провинциалы. Сезон 1. Серия 6
Драмы16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

История о молодой паре, приехавшей из маленького городка покорять Москву. Она хочет стать актрисой, он – боксером. Но круговорот столичных интриг и страстей разводит влюбленных.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb