3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Для того чтобы проверить правильность вычислений, связанных с делением, необходимо умножать. Но как проверить, правильно ли выполнено умножение? На этот вопрос ответ вы найдёте именно в ходе данного урока. На уроке вы научитесь проверять умножение, решите много интересных примеров. Будете знать, как решать уравнения. Сможете установить взаимосвязь между делением и умножением.





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