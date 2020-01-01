Проверка умножения
Wink
Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Проверка умножения

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 9 смотреть онлайн

7.02020, Проверка умножения
Образовательные0+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Для того чтобы проверить правильность вычислений, связанных с делением, необходимо умножать. Но как проверить, правильно ли выполнено умножение? На этот вопрос ответ вы найдёте именно в ходе данного урока. На уроке вы научитесь проверять умножение, решите много интересных примеров. Будете знать, как решать уравнения. Сможете установить взаимосвязь между делением и умножением.

Сериал Проверка умножения 3 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг