ПРОВЕРКА ЛАЙФХАКОВ ИЗ ИНСТАГРАМ / Tanya StreLove
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Tanya StreLove
1-й сезон
18-я серия

Tanya StreLove (сериал, 2021) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

7.52021, ПРОВЕРКА ЛАЙФХАКОВ ИЗ ИНСТАГРАМ / Tanya StreLove
Блоги18+

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Сюжет

Меня зовут Таня Стрелова)Я снимаю видео о различных лайфхаках, идеях маникюра, советах для жизни, а так же тестирую популярные гаджеты для девушек. Помимо этого на канале появляются ролики с распаковками!

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