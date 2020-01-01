3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Если вы не знаете, как проверить, правильно ли выполнено деление, не научились выполнять такие проверки или даже не знаете, что деление ; это действие, обратное умножению, то данный урок для вас. На уроке мы окунёмся в мир интересных заданий с соответствующей темой, невероятно захватывающих решений, которые научат вас проверять деление. Мы повторим основы таблицы умножения. Сможем самостоятельно попрактиковаться и освоить такие важные навыки, как проверка деления.





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