Проверка деления
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Детям
3 класс. Математика
Внетабличное умножение и деление
Проверка деления

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн

7.02020, Проверка деления
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

Если вы не знаете, как проверить, правильно ли выполнено деление, не научились выполнять такие проверки или даже не знаете, что деление ; это действие, обратное умножению, то данный урок для вас. На уроке мы окунёмся в мир интересных заданий с соответствующей темой, невероятно захватывающих решений, которые научат вас проверять деление. Мы повторим основы таблицы умножения. Сможем самостоятельно попрактиковаться и освоить такие важные навыки, как проверка деления.

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