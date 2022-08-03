Wink
Сериалы
Процесс
1-й сезон
3-я серия

Процесс (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Процесс. Сезон 1. Серия 3
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

История разведенных родителей, которые «делят» шестилетнюю дочь. На стороне матери выступает знаменитый адвокат Махновский. Бороться с ним бессмысленно. Правда, молодой адвокат Екатерина Логинова, считает иначе…

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
2.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Процесс»