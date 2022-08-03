11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

В данном уроке вы окунетесь в удивительный мир культуры. Перед вами советская культура 19201930-х гг. с монументальной архитектурой, сатирическими произведениями литературы, песнями и кинофильмами, которые знал и любил весь советский народ, с физкультурными парадами, а также эмиграцией и расстрелами писателей и поэтов, которые были неугодны советской власти.



