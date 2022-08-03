Противоречия духовной жизни 20-х – 30-х годов
Wink
Детям
11 класс. История России
СССР в 30-е годы
Противоречия духовной жизни 20-х – 30-х годов

11 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

6.52020, Противоречия духовной жизни 20-х – 30-х годов
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В данном уроке вы окунетесь в удивительный мир культуры. Перед вами советская культура 19201930-х гг. с монументальной архитектурой, сатирическими произведениями литературы, песнями и кинофильмами, которые знал и любил весь советский народ, с физкультурными парадами, а также эмиграцией и расстрелами писателей и поэтов, которые были неугодны советской власти.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг