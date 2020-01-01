8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке мы поговорим о просвещении и науке во второй половине XIX в. Вначале вспомним о степени развитости образования: в конце XIX века произошло увеличение числа и типов бесплатных школ, расширение программы обучения в них, рост грамотности, развитие высшего образования. Как следствие, получила развитие отечественная наука, которому способствовала и промышленная экономическая составляющая. Узнаем о таких известных ученых и изобретателях, как Попов, Яблочков, Менделеев и др.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Просвещение и наука во второй половине XIX в 4 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.