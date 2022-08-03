Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов
Wink
Детям
7 класс. Русский язык
Предлоги
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов

7 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

6.62020, Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Данный урок последний в теме Предлог. Здесь вы повторите и обобщите знания по теме, которые позволят вам безошибочно находить предлог в тексте и уверенно производить его морфологический разбор.

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Жанр
Образовательные
Время
4 мин / 00:04

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