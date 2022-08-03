WinkДетям7 класс. Русский языкПредлогиПростые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов
7 класс. Русский язык (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
6.62020, Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Данный урок последний в теме Предлог. Здесь вы повторите и обобщите знания по теме, которые позволят вам безошибочно находить предлог в тексте и уверенно производить его морфологический разбор.
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