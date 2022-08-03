Простые блюда на каждый день от Джейми Оливера (сериал, 2020) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
8.72020, Простые блюда на каждый день от Джейми Оливера. Серия 19
Реалити - шоу18+
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О сериале
В новом сериале «Простые блюда от Джейми на каждый день» Джейми предлагает классные креативные блюда, которые каждый может приготовить дома. Речь идет о простой семейной еде, создающей хорошее настроение. Незатейливые, экономичные и аппетитные блюда по рецептам Джейми из его новой кулинарной книги «7 способов», дают прекрасный повод встретиться с близкими. Джейми всегда поможет быстро приготовить вкусные обеды для детей, оригинальные порционные блюда или специальные угощения для свиданий, встреч с друзьями и семейных праздников.
СтранаВеликобритания
ЖанрРеалити - шоу
Время24 мин / 00:24
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