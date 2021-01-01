6.52021, Flatbush Misdemeanors
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
Проступки во Флэтбуше (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Живая и бойкая комедия о настоящей дружбе, выросшая из веб-сериала Кевина Исо и Дэна Перлмана. В 2017 году проект собрал теплые отзывы критиков и неплохо проявил себя на локальных независимых фестивалях. Теперь сериал стал большой историей, но в еe центре – по-прежнему два друга, которые пытаются найти себя и наладить личную жизнь в не самом приметном районе Бруклина.
Сериал Проступки во Флэтбуше 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДТРежиссёр
Джастин
Типпинг
- ДЛРежиссёр
Джон
Ли
- КИАктёр
Кевин
Исо
- ДПАктёр
Дэн
Перлман
- КДАктриса
Кристин
Додсон
- ХДАктёр
Хассан
Джонсон
- КГАктёр
Карим
Грин
- ЗРАктриса
Зури
Рид
- АКАктриса
Анджелла
Кэтрин
- ШКАктриса
Шарлин
Крус
- ДДАктёр
Джошуа
Дж. Уильямс
- ЗУАктриса
Зои
Уинтерс
- КИСценарист
Кевин
Исо
- ДПСценарист
Дэн
Перлман
- ККСценарист
Крис
Кейс
- РАПродюсер
Ричард
Аллен-Тернер
- КАХудожница
Кэти
Акана
- БТХудожник
Бо
Теппер
- ДДМонтажёр
Дэниэл
Джонсон
- КЧОператор
Клифф
Чарльз