Проступки во Флэтбуше (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Живая и бойкая комедия о настоящей дружбе, выросшая из веб-сериала Кевина Исо и Дэна Перлмана. В 2017 году проект собрал теплые отзывы критиков и неплохо проявил себя на локальных независимых фестивалях. Теперь сериал стал большой историей, но в еe центре – по-прежнему два друга, которые пытаются найти себя и наладить личную жизнь в не самом приметном районе Бруклина.



