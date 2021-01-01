Проступки во Флэтбуше (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Проступки во Флэтбуше. Сезон 1. Серия 2
6.52021, Flatbush Misdemeanors
Комедия18+

Живая и бойкая комедия о настоящей дружбе, выросшая из веб-сериала Кевина Исо и Дэна Перлмана. В 2017 году проект собрал теплые отзывы критиков и неплохо проявил себя на локальных независимых фестивалях. Теперь сериал стал большой историей, но в еe центре – по-прежнему два друга, которые пытаются найти себя и наладить личную жизнь в не самом приметном районе Бруклина.

США
Комедия
Full HD
27 мин / 00:27

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

