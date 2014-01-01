Прощай, любимая.... Серия 7
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Прощай, любимая...
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Прощай, любимая... (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.32014, Прощай, любимая.... Серия 7
Детективы, Криминал18+

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Сюжет

В одном из московских парков находят труп 40-летней женщины. По мнению следствия, ее смерть наступила по естественным причинам, поэтому уголовное дело не заводится. Однако муж погибшей, банковский аналитик и бывший математик Сотников, уверен: его жену убили.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Прощай, любимая...»