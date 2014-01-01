Прощай, любимая... (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
9.32014, Прощай, любимая.... Серия 4
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В одном из московских парков находят труп 40-летней женщины. По мнению следствия, ее смерть наступила по естественным причинам, поэтому уголовное дело не заводится. Однако муж погибшей, банковский аналитик и бывший математик Сотников, уверен: его жену убили.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АЗРежиссёр
Алёна
Званцова
- Актёр
Константин
Лавроненко
- Актриса
Полина
Агуреева
- Актриса
Александра
Урсуляк
- Актёр
Александр
Гришин
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- ГПАктёр
Глеб
Подгородинский
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актриса
Аглая
Шиловская
- АЗСценарист
Алёна
Званцова
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ГНПродюсер
Галина
Нахимовская
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- ВБХудожница
Виктория
Богданова
- НОХудожница
Надежда
Орлова
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- АГОператор
Артур
Гимпель
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков