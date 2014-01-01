Прощай, любимая.... Серия 4
Прощай, любимая... (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В одном из московских парков находят труп 40-летней женщины. По мнению следствия, ее смерть наступила по естественным причинам, поэтому уголовное дело не заводится. Однако муж погибшей, банковский аналитик и бывший математик Сотников, уверен: его жену убили.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

