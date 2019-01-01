Проповедник. Сезон 4. Серия 3
Wink
Сериалы
Проповедник
4-й сезон
3-я серия
7.82019, Preacher
Ужасы, Детектив18+

Эта серия пока недоступна

Проповедник (сериал, 2019) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Бывший преступник Джесси Кастер, вспомнив отцовский завет, стал священником и теперь наставляет на путь истинный прихожан в маленьком техасском городке. В данной роли герой чувствует себя крайне неуверенно, пока в него не вселяется мистическая сущность, рожденная от союза ангела и демона.

Сериал Проповедник 4 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проповедник»