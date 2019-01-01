WinkСериалыПроповедник4-й сезон2-я серия
7.82019, Preacher
Ужасы, Фэнтези18+
Проповедник (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Бывший преступник Джесси Кастер, вспомнив отцовский завет, стал священником и теперь наставляет на путь истинный прихожан в маленьком техасском городке. В данной роли герой чувствует себя крайне неуверенно, пока в него не вселяется мистическая сущность, рожденная от союза ангела и демона.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb
- МСРежиссёр
Майкл
Словис
- Режиссёр
Эван
Голдберг
- Режиссёр
Сет
Роген
- Актёр
Доминик
Купер
- ДГАктёр
Джозеф
Гилган
- РНАктриса
Рут
Негга
- ЙКАктёр
Йен
Коллетти
- ГМАктёр
Грэм
Мактавиш
- Актёр
Пип
Торренс
- Актёр
Ноа
Тейлор
- ДЭАктриса
Джули
Энн Эмери
- МБАктёр
Малкольм
Баррет
- МХАктёр
Марк
Харелик
- СКПродюсер
Сэм
Кэтлин
- Продюсер
Эван
Голдберг
- Продюсер
Сет
Роген
- ДБХудожник
Дэвид
Бласс
- ДГОператор
Джон
Грилло
- КДОператор
Камерон
Дункан
- МУОператор
Марк
Уэрхем
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер