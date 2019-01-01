Проповедник (сериал, 2019) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Бывший преступник Джесси Кастер, вспомнив отцовский завет, стал священником и теперь наставляет на путь истинный прихожан в маленьком техасском городке. В данной роли герой чувствует себя крайне неуверенно, пока в него не вселяется мистическая сущность, рожденная от союза ангела и демона.



