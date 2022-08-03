Проповедник. Сезон 1. Серия 9
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Сериалы
Проповедник
1-й сезон
9-я серия
7.82016, Preacher
Ужасы, Приключения18+

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Проповедник (сериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Бывший преступник Джесси Кастер, вспомнив отцовский завет, стал священником и теперь наставляет на путь истинный прихожан в маленьком техасском городке. В данной роли герой чувствует себя крайне неуверенно, пока в него не вселяется мистическая сущность, рожденная от союза ангела и демона.

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проповедник»