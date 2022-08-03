Wink
Сериалы
Пропавший без вести
1-й сезон
5-я серия

Пропавший без вести (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2014, The Missing 1
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Во время чемпионата мира по футболу 2006 года британская семья теряет во Франции своего маленького сына посреди футбольной вакханалии. Это разрушает их брак. Спустя восемь лет отец пропавшего мальчика нанимает детектива, появились доказательства того, что ребенок все еще жив.

Страна
Великобритания, США, Франция, Бельгия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
59 мин / 00:59

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пропавший без вести»