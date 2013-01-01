Промышленный переворот в странах Европы и Северной Америки (полный урок)
Wink
Детям
10 класс. Всеобщая история
Новое время
Промышленный переворот в странах Европы и Северной Америки (полный урок)

10 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 1 смотреть онлайн

6.22013, Промышленный переворот в странах Европы и Северной Америки (полный урок)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеДревний мирСредние векаНовое время

Сюжет

Видеокурс по всеобщей истории для учеников 10-х классов

Сериал Промышленный переворот в странах Европы и Северной Америки (полный урок) 4 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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