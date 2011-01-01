Промышленный переворот и его последствия
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7 класс. Всеобщая история
Всеобщая история
Промышленный переворот и его последствия

7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

6.32011, Промышленный переворот и его последствия
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Европа и мир в конце XV-XVII вв.Европейские государства в XVI-XVII вв.: реформация и абсолютизмАнглийская революция XVII векаВсеобщая история

Сюжет

Конец XVIII века вошел в историю под знаменем промышленного переворота. Сначала Англия, а затем и другие европейские страны постепенно отказывались от привычного использования ручного труда, то есть мануфактурного производства. Появляются первые ткацкие станки, паровые машины и другие изобретения. Начинается эпоха промышленного переворота, перехода от мануфактур к фабрикам и заводам.

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