WinkДетям7 класс. Всеобщая историяВсеобщая историяПромышленный переворот и его последствия
7 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн
6.32011, Промышленный переворот и его последствия
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 1
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 2
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 3
- 0+8 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 4
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 5
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 6
- 0+16 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 7
- 0+13 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 8
- 0+14 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 9
- 0+9 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 10
- 0+7 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 11
- 0+19 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 12
- 0+18 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 13
- 0+17 мин
7 класс. Всеобщая история
Сезон 4 Серия 14
Сюжет
Конец XVIII века вошел в историю под знаменем промышленного переворота. Сначала Англия, а затем и другие европейские страны постепенно отказывались от при�вычного использования ручного труда, то есть мануфактурного производства. Появляются первые ткацкие станки, паровые машины и другие изобретения. Начинается эпоха промышленного переворота, перехода от мануфактур к фабрикам и заводам.
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