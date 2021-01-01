DOVASKA (сериал, 2021) сезон 1 серия 11189 смотреть онлайн
7.52021, ПРОМОКОД НА НАБОР ЛЕДЯНОГО ДРАКОНА В ЧЕСТЬ НОВОГО 2021 ГОДА free fire
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Сюжет
Меня зовут Иван, в играх меня знают как DOVASKA, мне 21 год. С детства (5 лет) у меня дефект речи (заикание) напугала собака. В свободное время играю в разные игры и записываю по ним видео. Надеюсь что Вам понравится мое творчество:)
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