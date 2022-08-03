Проклятие острова Оук (сериал, 2014) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2014, The Curse of Oak Island 2
Документальный, Реалити - шоу12+
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О сериале
У побережья Новой Шотландии есть маленький остров, хранящий великую тайну. В XVIII веке люди заметили, что по ночам остров светится странным светом, однако те, кто отправился выяснять, что это за свет, не вернулись. Что скрывает загадочный остров Оук?
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Реалити - шоу
КачествоSD
Время40 мин / 00:40
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb