10 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке поговорим о ранних формах религии, о том, какими их представляет наука, которая занимается изучением истории религии.





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