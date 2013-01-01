WinkДетям10 класс. Всеобщая историяВведениеПроисхождение религии. Религия первобытного общества
10 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
6.22013, Происхождение религии. Религия первобытного общества
Образовательные0+
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Сюжет
На этом уроке поговорим о ранних формах религии, о том, какими их представляет наука, которая занимается изучением истории религии.
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