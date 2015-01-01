Происхождение человека. Серия 1
Wink
Детям
Происхождение человека
5-й сезон
1-я серия

Происхождение человека (сериал, 2015) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

2015, ORIGINS OF MAN
Документальные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Сборник научно-популярных фильмов от National Geographic. Вы побываете в «Долине смерти» и убедитесь, что это самое экстремальное место на планете увидите своими глазами «Аллею хищников» и «Логово льва», а также – познакомитесь с самыми прогрессивными теориями зоологов и антропологов.

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