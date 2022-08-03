Профессор Т. Особые преступления. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Профессор Т. Особые преступления
3-й сезон
3-я серия

Профессор Т. Особые преступления (сериал, 2018) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

8.52018, Professor T.
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Прибегать к его помощи — не лучшая идея. Но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.

Страна
Бельгия
Жанр
Криминал, Драма
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»