Профессор Т. Особые преступления (сериал, 2018) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
8.52018, Professor T.
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Прибегать к его помощи — не лучшая идея. Но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.
Сериал Профессор Т 3 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ГПРежиссёр
Гийс
Польспоель
- Режиссёр
Тим
Милантс
- КДАктёр
Коэн
Де Боу
- ТОАктриса
Таня
Остфогельс
- ГДАктриса
Гуле
Дерик
- КГАктёр
Карри
Госенс
- ХИАктёр
Хервиг
Илегемс
- ЭЛАктриса
Элла
Лейерс
- СГАктёр
Стив
Гирц
- ВдАктриса
Вивиан
де Мюйнк
- БСАктриса
Барбара
Сарафьян
- БХАктёр
Барт
Холландерс
- ФГПродюсер
Фридерик
Гис
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- КЛХудожник
Курт
Лойенс