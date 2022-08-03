Профессор Т. Особые преступления (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Прибегать к его помощи — не лучшая идея. Но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.

