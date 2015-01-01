Профессор Т. Особые преступления. Сезон 1. Серия 7
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Профессор Т. Особые преступления
1-й сезон
7-я серия

Профессор Т. Особые преступления (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.52015, Professor T.
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Прибегать к его помощи — не лучшая идея. Но если расследование заходит в тупик, лучшего консультанта для полиции не найти. Этот профессор криминальной психологии известен блестящим умом и сложным характером. Он груб, бестактен, и, что самое обидное, всегда прав.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Профессор Т. Особые преступления»

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