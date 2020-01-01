WinkСериалыПрофессия шеф... Россия1-й сезонИтальянская кухня с Валентино Бонтемпи: что нужно для идеальной пасты
Профессия шеф... Россия (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, Итальянская кухня с Валентино Бонтемпи: что нужно для идеальной пасты
ТВ-шоу18+
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Сюжет
Профессия: шеф. Россия — программа, которая знакомит с зарубежными шеф-поварами и раскрывает секреты приготовления лучших блюд.
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