Итальянская кухня с Валентино Бонтемпи: что нужно для идеальной пасты
Wink
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Профессия шеф... Россия
1-й сезон
Итальянская кухня с Валентино Бонтемпи: что нужно для идеальной пасты

Профессия шеф... Россия (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2020, Итальянская кухня с Валентино Бонтемпи: что нужно для идеальной пасты
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Профессия: шеф. Россия — программа, которая знакомит с зарубежными шеф-поварами и раскрывает секреты приготовления лучших блюд.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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