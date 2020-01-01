Испанская кухня с Карлом Рубио: как собрать великолепное трио из тартаров
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Профессия шеф... Россия
1-й сезон
Испанская кухня с Карлом Рубио: как собрать великолепное трио из тартаров

Профессия шеф... Россия (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2020, Испанская кухня с Карлом Рубио: как собрать великолепное трио из тартаров
ТВ-шоу18+

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Сюжет

Профессия: шеф. Россия — программа, которая знакомит с зарубежными шеф-поварами и раскрывает секреты приготовления лучших блюд.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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