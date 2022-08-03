Проект Подиум. Все звезды (сериал, 2019) сезон 7 серия 12 смотреть онлайн
2019, Project Runway All Stars
ТВ-шоу6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Дизайнеры-участники оригинального «Проекта Подиум» возвращаются, чтобы еще раз доказать свое мастерство. Они соревнуются между собой в создании одежды в заданное время, используя ограниченное количество материалов и работая в рамках определенной темы.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ДЧАктриса
Джорджина
Чапмэн
- АМАктёр
Айзек
Мизрахи
- АМАктриса
Алисса
Милано
- ЖРАктриса
Жанна
Робертс Расси
- ДШАктёр
Дмитрий
Шолохов
- ФКАктёр
Фабио
Коста
- МЛАктриса
Мишель
Лесьняк Франклин
- ДМПродюсер
Джонатан
Мюррэй
- ЭМХудожник
Эрик
Морелл
- КАХудожница
Кристен
Адамс
- ДПМонтажёр
Джон
Патрик Нельсон
- ГДОператор
Гас
Домингес
- АСКомпозитор
Адам
Санборн
- МСКомпозитор
Майк
Саби
- РШКомпозитор
Рэни
Шокне