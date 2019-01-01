Проект Подиум (сериал, 2019) сезон 18 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Двенадцать неизвестных дизайнеров одежды из разных городов Америки получают шанс прославиться на весь мир моды, и получить 100 000 долларов для раскрутки своего собственного бизнеса. Для этого им придется пройти серию нелегких испытаний в жестких условиях нехватки времени, заданной тематики и ограниченности материалов для работы.



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