Проект Подиум. Сезон 18. Серия 11
Wink
Детям
Проект Подиум
18-й сезон
11-я серия

Проект Подиум (сериал, 2019) сезон 18 серия 11 смотреть онлайн

9.22019, Project Runway
ТВ-шоу6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Двенадцать неизвестных дизайнеров одежды из разных городов Америки получают шанс прославиться на весь мир моды, и получить 100 000 долларов для раскрутки своего собственного бизнеса. Для этого им придется пройти серию нелегких испытаний в жестких условиях нехватки времени, заданной тематики и ограниченности материалов для работы.

Сериал Проект Подиум 18 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проект Подиум»

Всё