Проект Подиум (сериал, 2019) сезон 17 серия 4 смотреть онлайн

Двенадцать неизвестных дизайнеров одежды из разных городов Америки получают шанс прославиться на весь мир моды, и получить 100 000 долларов для раскрутки своего собственного бизнеса. Для этого им придется пройти серию нелегких испытаний в жестких условиях нехватки времени, заданной тематики и ограниченности материалов для работы.

