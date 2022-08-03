Проект Подиум. Сезон 17. Серия 11
Wink
Детям
Проект Подиум
17-й сезон
11-я серия

Проект Подиум (сериал, 2019) сезон 17 серия 11 смотреть онлайн

9.22019, Project Runway
ТВ-шоу6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Двенадцать неизвестных дизайнеров одежды из разных городов Америки получают шанс прославиться на весь мир моды, и получить 100 000 долларов для раскрутки своего собственного бизнеса. Для этого им придется пройти серию нелегких испытаний в жестких условиях нехватки времени, заданной тематики и ограниченности материалов для работы.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проект Подиум»