Проект «Анна Николаевна». Начало
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Проект «Анна Николаевна». Начало
1-й сезон
1-я серия
8.22020, Проект «Анна Николаевна». Начало
Комедия, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Проект «Анна Николаевна». Начало (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

2012 год. Приближается конец света по календарю майя. В лесу близ Корчмы приземляется НЛО. На место происшествия отправляют экспериментальную модель андроида-полицейского — Антона Николаевича. Тот, в свою очередь, начинает осознавать, что ему ближе традиционно женские одежда и макияж. Новогодняя предыстория известной фантастической многосерийной комедии.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика, Драма
Качество
Full HD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Проект «Анна Николаевна». Начало»