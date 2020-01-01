6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Продолжение монгольских завоеваний
Древнерусское государство
О сериале

Данный видеоурок создан специально для самостоятельного изучения темы Продолжение монгольских завоеваний . В ходе этого занятия учащиеся смогут узнать о том, как продвигалась дальнейшая волна завоевания монгольской империи после успешного похода на центральную Руси. Учащиеся узнают о походе Батыя на Новгород богатую торговую республику.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

