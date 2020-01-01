11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Проблемы политической модернизации
11 класс. Обществознание
Политическое измерение современных обществ
Проблемы политической модернизации

Тема этого видеоурока звучит как Проблемы политической модернизации. Вы узнаете, какие общества можно считать современными, как развиваются политические формы жизни в различных обществах. Вы узнаете, что такое иерархия, как возникали определенные виды политических обществ в разных странах (в частности, в Османской империи).

