11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Тема этого видеоурока звучит как Проблемы политической модернизации. Вы узнаете, какие общества можно считать современными, как развиваются политические формы жизни в различных обществах. Вы узнаете, что такое иерархия, как возникали определенные виды политических обществ в разных странах (в частности, в Османской империи).



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Проблемы политической модернизации 4 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.