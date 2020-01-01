Синий Фил (сериал, 2020) сезон 1 серия 0 смотреть онлайн
7.82020, Про заставку Сопрано
ТВ-шоу18+
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Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов! Дмитрий «Гоблин» Пучков объясняет, почему интро важно для сериала на примере теледрамы «Сопрано». Покадрово разбирая заставку, эксперт доказывает, что каждый момент в ней помогает зрителю погрузиться в многосерийную историю.
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