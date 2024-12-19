8.72017, Про Веру. Сезон 1. Серия 10
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Про Веру (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
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О сериале
Одинокая девушка Вера живёт учёбой и заботой о шестнадцатилетнем брате. Трудному подростку Вера старается заменить и мать, и отца, которых нет уже несколько лет. Как подарок судьбы в её жизнь врывается взрослый мужчина, успешный бизнесмен-строитель. Страсть и высокий романтический полёт оборачиваются для Веры трагедией: бизнесмен Максим проворачивает вокруг девушки масштабную финансовую аферу, после чего она становится главным фигурантом уголовного дела.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЕСРежиссёр
Евгений
Семенов
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актёр
Даниил
Страхов
- ВНАктёр
Владислав
Новицкий
- Актриса
Екатерина
Дубакина
- КИАктриса
Кристина
Исайкина
- Актёр
Игорь
Скляр
- ОБАктриса
Ольга
Белинская
- ДСАктёр
Денис
Синявский
- Актёр
Артур
Ваха
- АКАктёр
Александр
Кудренко
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- ИДАктёр
Иван
Дранощук
- ОХАктёр
Олег
Хамитов
- ДШАктёр
Денис
Шленков
- ЕССценарист
Евгений
Семенов
- ОКСценарист
Ольга
Кузнецова
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ОНПродюсер
Ольга
Никулина
- ДАПродюсер
Диляра
Аурова
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- НСХудожница
Наталия
Седицкая
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слюсарчук
- АВОператор
Андрей
Вакорин
- Композитор
Павел
Есенин