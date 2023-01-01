Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Известный стрит-фотограф и единственный россиянин, присоединившийся к агентству Magnum, Георгий Пинхасов делится своими знаниями о фотографии и рассказывает о важности решающего момента при съемке. Также он дает советы о том, как использовать систему координат для создания снимков и почему стоит сохранять даже неудачные на первый взгляд кадры.



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