WinkСериалыПро творчество1-й сезонДмитрий Гутов. Как создаются произведения современного искусства
Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.22023, Дмитрий Гутов. Как создаются произведения современного искусства
Документальный16+
Художник Дмитрий Гутов о процессе создания современного искусства, реди-мейд и «наивных» художниках
Эта серия пока недоступна
О сериале
Российский художник и исследователь в области искусства Дмитрий Гутов на примере собственных работ рассказывает о процессе создания современных произведений, а также о трудностях, с которыми сталкиваются мастера при подготовке к выставкам. Он подробно объясняет особенности техники реди-мейд, а также обсуждает творчество «наивных» художников.
Хотите развивать творческий потенциал и расширять границы художественного восприятия? Погружайтесь в современное искусство — Дмитрий Гутов поделится с вами профессиональным опытом в удобном видеоформате уникального документального проекта «Уроки легенд» на видеосервисе Wink!