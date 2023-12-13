Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Российский художник и исследователь в области искусства Дмитрий Гутов на примере собственных работ рассказывает о процессе создания современных произведений, а также о трудностях, с которыми сталкиваются мастера при подготовке к выставкам. Он подробно объясняет особенности техники реди-мейд, а также обсуждает творчество «наивных» художников.



Хотите развивать творческий потенциал и расширять границы художественного восприятия? Погружайтесь в современное искусство — Дмитрий Гутов поделится с вами профессиональным опытом в удобном видеоформате уникального документального проекта «Уроки легенд» на видеосервисе Wink!

