Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Дмитрий Гутов. Как создаются произведения современного искусства
Документальный16+
Художник Дмитрий Гутов о процессе создания современного искусства, реди-мейд и «наивных» художниках

Эта серия пока недоступна

О сериале

Российский художник и исследователь в области искусства Дмитрий Гутов на примере собственных работ рассказывает о процессе создания современных произведений, а также о трудностях, с которыми сталкиваются мастера при подготовке к выставкам. Он подробно объясняет особенности техники реди-мейд, а также обсуждает творчество «наивных» художников.

Хотите развивать творческий потенциал и расширять границы художественного восприятия? Погружайтесь в современное искусство — Дмитрий Гутов поделится с вами профессиональным опытом в удобном видеоформате уникального документального проекта «Уроки легенд» на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
14 мин / 00:14

