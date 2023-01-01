Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Всемирно известный фотограф Тимофей Колесников рассказывает о том, как настроить свой «ресивер» на правильную волну, чтобы найти вдохновение для новых проектов. Кроме того, мастер поделится с вами секретами развития креативности на примере собственных успешных кейсов: «Спасибо, мне без сахара», «Фокус на бровях» и «Фокус на глазах».



Заглядывайте в захватывающий мир творчества в увлекательном проекте «Уроки Легенд», чтобы узнать, как создать что-то новое и придумать идею. Тимофей Колесников в качестве талантливого гида будет сопровождать вас в этом интересном путешествии на видеосервисе Wink!



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