Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Елена Шумилова, детский и семейный фотограф, рассказывает, как с помощью неуловимых для взгляда деталей создавать снимки, которые людям захочется разглядывать. Талантливый гид Елена Шумилова приводит убедительные аргументы, почему важно анализировать не только свои, но и чужие работы. Вас ждет не просто теория, а мини мастер-класс по работе профессионального фотографа с моделью, локацией и декорациями, благодаря которому вы также разберетесь в особенностях использования разных объективов, тонкостях работы со светом и перспективой.



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