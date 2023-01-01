Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Рекламный и fashion-фотограф Данил Головкин, многократный лауреат конкурса Best of Russia, рассказывает, как развивать насмотренность: где черпать вдохновение и как при этом не копировать чужие работы? Как технологии изменили мир фотографии и достаточно ли купить дорогую камеру, чтобы делать шедеврал�ьные снимки? Данил Головкин отвечает на вопросы, которые задает себе каждый начинающий фотограф. Делится секретами, где брать идеи и как их реализовывать, а главное — как фотографу найти собственное авторское видение.



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