Про творчество (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Танцор, режиссер и хореограф-постановщик Егор Дружинин называет себя магистром лени и с легкостью совмещает разные проявления творчества. Звезда комедии «Приключения Петрова и Васечкина» раскроет секрет, как создавать оригинальные идеи и где искать вдохновение. Существуют ли в творчестве границы и рамки? Как найти баланс между коммерческими заказами и тем, что приносит удовольствие? Почему советские фильмы о войне «Летят журавли» и «Отец солдата» сильнее, чем работы Стивена Спилберга? Егор Дружинин убежден, что без искусства жить невозможно — так что вместе с ответами на вопросы вы получите широкое поле для рефлексии.



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